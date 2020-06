Paura a Prati, grosso ramo si spezza e crolla sui tavolini di un bar

Paura a Prati dove un grosso ramo si è spezzato crollando sui tavolini del bar 'Piccolo diavolo', in piazza Cola di Rienzo a Prati. In quel momento fortunatamente non c'era nessuno seduto ma il ramo, secondo quanto sei è appreso, avrebbe comunque sfiorato dei passanti.

Non ci sono stati fortunatamente feriti. Sul posto, intorno alle 22:20 di domenica, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale con il I Gruppo Prati e il personale del Servizio giardini che hanno transennato la zona all'altezza dell'incrocio con via Marco Antonio Colonna.