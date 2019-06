Il Premio letterario del V municipio diventa un appuntamento annuale: ecco il nuovo bando

Il Premio letterario del V municipio arriva alla sua terza edizione e si trasforma in una "consuetudine annuale". Lo si legge nel bando pubblicato sul sito del Comune di Roma dall'amministrazione locale. Il concorso, si apprende dal testo, "è gratuito ed è aperto a tutta la cittadinanza" che potrà presentare la domanda di partecipazione entro il 30 agosto 2019, entro le ore 12.

Tre le sezioni individuate. La prima riguarda un racconto inedito in lingua italiana, che non dovrà superare le dieci cartelle. La seconda categoria riguarda poesie inedite. Potranno essere presentate da uno scritto a cinque scritti per un massimo di dieci versi ciascuna. Infine sarà possibile sottoporre una pièce teatrale, anche un monologo, in lingua italiana, per un massimodi 45 minuti.

Per valutare gli scritti, il municipio nominerà una giuria presieduta da uno scrittore italiano e costituita da un untente abituale delle biblioteche del V municipio, dal presidente di un'associazione culturale e da un docente di italiano di uno degli istituti superiori del territorio. I primi classificati verranno premiati con la pubblicazione di un volume dedicato. La pièce teatrale, inoltre, verrà messa in scena sul palco a cura del Teatro Biblioteca del Quarticciolo.