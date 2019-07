Black out tra Prati e Flaminio: cavi elettrici si surriscaldano e vanno in tilt

Black out al Flaminio e a Prati nella mattinata di oggi, provocato da un principio di incendio in una centralina sul Lungotevere delle Navi. La fornitura di energia elettrica si è interrotta e numerose sono state le telefonate da parte dei residenti per cercare informazioni circa il ripristino della stessa.

I vigili del fuoco sono intervenuti per raffreddare i cavi della fibra ottica che si erano surriscaldati, provocando fumo nell'impianto. Con il passare delle ore la situazione è parzialmente tornata alla normalità. In giornata l'elettricità tornerà in tutte le strade interessate.