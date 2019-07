Prati e Borgo senza corrente, quartiere nel caos: saltano luce, semafori e bancomat

Borgo Pio e Prati senza corrente. I guasti alla rete elettrica stanno mettendo in ginocchio il rione di Roma dove si moltiplicano le segnalazioni di residenti e professionisti che abitano o lavorano tra Piazza Cavour, via Cola di Rienzo, via Candia, piazza Risorgimento e strade limitrofe.

Black out a Prati oggi 1 luglio

Abitazioni senza luce, condizionatori, frigoriferi ed elettrodomestici ko. Nessuna possibilità di accedere ai piani alti degli stabili con l'ascensore, cancelli automatici fuori uso. Intorno semafori non funzionanti, impossibile pure prelevare agli sportelli bancomat. Prati è senza corrente dalle 14 circa di oggi lunedì 1 luglio e, in base alle prime informazioni, rimarrà senza fornitura elettrica fino a sera.

Borgo e Prati senza corrente

"Il quartiere Prati è in completo black out" - scrivono i cittadini sulle pagine Facebook e sui profili Twitter chiedendo spiegazioni ad Acea. "I quartieri Prati-Borgo di Roma senza corrente da oltre 3 ore. C'è il caos dovuto al caldo con molti anziani e bambini che si stanno sentendo male" - 'cinguetta' @enrico_pagano.

Si allinea alle fila dei segnalatori sulla Prati senza corrente anche la giornalista Francesca Barra: "Senza elettricità da ore a Roma, in tutto il quartiere. Voi ci volete morti" - scrive su Twitter.

Prati senza corrente a causa di guasti diffusi

Al lavoro per risolvere la criticità i tecnici di Acea e Areti: nel quartiere del Roma Centro non si tratterebbe infatti di un vero e proprio black out, ma di guasti diffusi in tutta la zona "facilmente individuabili attraverso i telecontrolli". "Intanto però le tempistiche di risoluzione non sembrano brevi. "A causa di un guasto esteso a tutta la zona Prati e dintorni, manca corrente. I nostri tecnici stanno provvedendo. Il ripristino è previsto entro le ore 20" - informa il servizio segnalazione guasti di Areti.