Black out a Prati: residenti senza luce e linee tram a singhiozzo, ecco cosa è successo

Black out nel quartiere Prati di Roma. Dalle 8 del mattino di oggi, 31 gennaio, i residenti e gli esercizi commerciali presenti nella zona tra piazza Mazzini e viale delle Milizie hanno vissuto una giornata al buio, o con luci che funzionavano ad intermittenza.

All'origine del problema un principio d'incendio, intorno alle 7 del mattino, probabilmente a causa di un corto circuito, in una galleria sotterranea in via Giuseppe Ferrari 32. Sono andati in fiamme i cavi sotterranei di Acea così come hanno reso noto i Vigili del Fuoco. Sul posto anche le pattuglie della polizia locale del gruppo Prati.

Il guasto, nelle prime ore della mattinata, ha mandato in tilt le linee tram 19 e 3, poi ripristinate sull'intera tratta intorno all'ora di pranzo. Tante invece le segnalazioni, a macchia di leopardo, dei residenti. Dalle 10 del mattino, secondo quanto si apprende, squadre di Acea hanno lavorato e dalle 17:45 la situazione è tornata alla normalità.