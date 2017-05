Spunta il murale choc, Bergoglio bacia Trump: "Il bene perdona il male"

Papa Francesco vestito da angelo, con ali azzurre e aureola, che bacia il "diavolo" Donald Trump. Il murale choc firmato da Tvboy è comparso ieri in via del Banco di Santo Spirito, a pochi passi dal Vaticano e a pochi giorni dall'incontro tra il Pontefice e il presidente degli Stati Uniti, previsto per il 24 maggio. Sulla cintura del vestito papalino la scritta in inglese: "Il bene perdona il male". Tvboy è un artista spagnolo, autore anche di un'opera che ritrae Francesco Totti ottavo re di Roma.