Tom e Jerry a distanza e con le mascherine: il nuovo murale di Maupal al tempo del Covid

Tom e Jerry al tempo del coronavirus, con la mascherina e a un metro di distanza. I protagonisti di uno dei cartoni animati più amati e noti al mondo, ricordano ai più piccoli, e non, le prescrizioni principali per convivere con il covid in un nuovo murale dell'artista Mauro Pallotta, alias Maupal. Romano, conosciuto a livello internazionale per i suoi ritratti ironici di Papa Francesco, la Regine Elisabetta e Donald Trump. L'ultima creazione, come sempre perfettamente in linea con l'attualità, compare su un muro di Borgo.

Ecco come la presenta, su Facebook, l'artista, e quale messaggio, positivo, intende trasmettere.

Con un omaggio all'appena scomparso regista Gene Deitch, ho voluto sottolineare una nostra futura abitudine. L'abitudine che acquisiremo, sarà quella di mantenere le distanze e usare le mascherine, che all'apparenza potrà sembrare rivolta solo ed esclusivamente ad una precauzione di ordine sanitario, ma in realtà, questa distanza fisica, che diventerà sinonimo di rispetto verso se stessi e verso il prossimo, col passar del tempo includerà anche una nuova forma di rispetto a livello mentale e umano. Sarà più complicato per il più forte, sormontare il più debole, in ogni senso ed in ogni circostanza.

Questo credo, questo spero.