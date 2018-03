Il vento sta cambiando, la puzza no: degrado alla stazione Cipro

Per qualcuno il vento sta cambiando. L'importante è non passare dalle parti della stazione metro Cipro - (linea A) - perché una folata nel verso sbagliato potrebbe portarsi dietro una quantità di puzza da mandare il tilt lo stomaco. È questa la situazione registrata in via Frà Albenzio, zona Prati, a due passi da uno degli ingressi della metropolitana e a poca distanza dalla Casa della Salute. Intorno a una cabina elettrica è comparso di tutto, come escrementi e rifiuti vari. Un paesaggio da incubo accompagnato da aria al sapor di urina.

Degrado alla stazione Cipro

Per terra il mix di monnezza ha abbracciato più comparti: da una sedia alle scarpe, fino a resti di cibo e di scarpe. Intorno il via-vai di chi si dirigeva ai binari della metro o prendere l'autobus. Tutto alla luce del sole, in un punto nemmeno troppo appartato. Una condizione di degrado che, stando alle testimonianze raccolte da RomaToday, andrebbe avanti da mesi.

Puzza a volontà

Per avvicinarsi è consigliabile tapparsi il naso, a meno che uno non abbia un bel raffreddore. Il cumulo di panni ormai fa parte dell'arredo urbano, un vero e proprio segno distintivo di incuria. Non solo: la cabina è aperta. All'interno altri sacchi, gettati qua e là.

Dal bazar degli stracci a Topolinia

I dintorni della stazione tornano così alla ribalta. Il 12 marzo la polizia locale è intervenuta per smantellare il bazar degli stracci, liberando i marciapiedi dai banchetti composti da oggetti di fortuna e abiti recuperati presumibilmente dai cassonetti dell'immondizia. A gennaio, invece, in via della Meloria sono spuntati dei cartelli che segnalavano, in maniera ironica, la presenza di ratti. Un fac-simile di segnale stradale, per l'appunto, portava la scritta Topolinia. Ora ha preso spazio la latrina a cielo aperto. E tanti saluti dalla metro Cipro.