Gallina in fuga: "Alice" a spasso per il quartiere Prati

Una gallina in giro per il quartiere Prati. E' successo oggi 4 maggio. "Alice", questo il nome del pennuto, ora si trova al sicuro negli uffici di Via Attilio Regolo, dove viene curata e accudita dagli operatori dell'Ente Nazionale Protezione Animali, in attesa di trovare una sistemazione definitiva.

Una giornata movimentata quella della gallina. Cosa ci facesse nel cuore di Roma e come fosse finita lì, in un posto ben poco adatto a un animale della sua specie, è tuttora un mistero. "Alice" è stata avvistata questa mattina mentre razzolava con grande disinvoltura tra via Otranto e viale Giulio Cesare.

Ma il caso ha voluto che la gallina venisse notata da un animalista e che si trovasse in un luogo vicino alla sede Enpa, permettendo un recupero a tempo di record. E così, ricevuta la segnalazione, due operatrici dell'associazione, Lucia e Paola, si sono precipitate in via Otranto.

Un'operazione tutt'altro che semplice, perché l'animale, sorvegliato a vista da alcuni ragazzi e forse indispettito da tutte quelle "attenzioni" non richieste, aveva deciso di rintanarsi nel vano motore di un'automobile. In quello che, evidentemente, doveva sembrargli un rifugio sicuro, al riparo da sguardi indiscreti.

Così si è passati all'azione. Una ragazza si è sdraiata a terra, di fianco, al veicolo, dal lato del conducente, riuscendo ad infilare mano e avanbraccio nel vano motore. Un altro ragazzo si è disteso sul lato opposto, quello del passeggero, cercando anch’egli di raggiungere la gallina con la mano. Alla fine, dopo alcuni tentativi andati a vuoto, l'azione combinata dei due giovani ha avuto successo. Il ragazzo ha afferrato "Alice" con la mano e l'ha estratta delicatamente dall'automobile. La gallina è in buone condizioni di salute.