Prati, si rompe conduttura idrica e i residenti restano senz'acqua. Acea al lavoro

Si rompe una conduttura e residenti di zona Trionfale senza acqua. A partire dalle 8:30 di stamattina, infatti, i tecnici di Acea Ato 2 sono intervenuti su segnalazione della Polizia Municipale di Roma Capitale a viale Angelico, angolo via Dardanelli, per una fuori uscita di acqua a livello stradale.

Il danno accidentale della condotta ha provocato la momentanea interruzione del flusso idrico. I tecnici si sono messi al lavoro immediatamente per avviare i lavori di riparazione. Le operazioni, tutt'ora in corso, "richiedono accurati interventi di manutenzione nella galleria dei servizi della zona e perdureranno per l'intera giornata", fa sapere Acea che sottolinea come "il ripristino del flusso idrico è previsto entro la serata di oggi".