Prati: albero si spezza e cade in strada, danneggiate due auto in sosta

Si è spezzato ed è caduto su due auto in sosta danneggiandole. A cedere intorno alle 16:30 di martedì 3 settembre un albero. Il crollo all'altezza del civico 30 di via Oslavia, a Prati.

Allertati i soccorsi sul posto sono intervenuti gli agenti del I Gruppo Prati della Polizia Locale di Roma Capitale. Spezzatosi in due l'albero è caduto su due auto in sosta, due Peugeot 208, danneggiandole entrambe.

Per consentire la rimozione della pianta via Oslavia è stata chiusa in direzione Centro. Deviate in viale Carso e in viale Angelico le linee bus 280, 301 e 628.

Il crollo segue di poche ore la strage di alberi avvenuta nel corso del nubifragio abbattutosi lunedì su Roma. Cedimenti si sono infatti registrati in via Lepetit, a Tor Tre Teste, dove un albero è stato letteralmente spezzato in due da un fulmine.

Alberi in strada anche in viale Giustiniano Imperatore (San Paolo), via di Boccea, via Carlo Levi (Fonte Laurentina), via Enea e via Paolo Paruta, all'Appio Tuscolano.