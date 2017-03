Ancora un vip "netturbino" contro il degrado: De Gregori pulisce con i residenti

Un gruppo di cittadini e un altro volto d'artista che si impegna in prima linea per la sua città. Francesco De Gregori, romano doc, scende in strada e pulisce. Una scena non nuova per le strade della Capitale. Nel tempo i vip che hanno speso gesti e parole contro il degrado di Roma sono diversi, da Alessandro Gassman a Nancy Brilli.

Stavolta invece con ramazza, rastrello, paletta e guanti bianchi, insieme a un gruppo di residenti del quartiere Prati, abbiamo un nuovo "famoso" che si improvvisa netturbino, senza dare nell'occhio. La foto del cantautore fa subito il giro su Twitter e i commenti sono tutti a suo favore. "Bravo De Gregori". La scena però fa sempre da triste monito: "La vera notizia è che la gente comune deve pulirsi le strade da sola". Ed è solo uno dei tanti commenti contro le istituzioni assenti.