Rubano ai clienti del Burger king: presi i borseggiatori del fast food

Al termine di un servizio di osservazione, i Carabinieri della Stazione Roma San Pietro hanno arrestato due persone per furto aggravato in concorso. A finire in manette due uomini di 39 e 55 anni che, fingendosi avventori del Burger King di via Candia, hanno puntato una famiglia di turisti coreani e, approfittando di un loro momento di distrazione gli hanno rubato un borsello appeso con la tracolla alla spalliera di una sedia.

I due malviventi però, non avevano fatto in conti con i Carabinieri di San Pietro che, in abiti civili, li tenevano d’occhio già da un po’. I militari sono subito intervenuti appena i due ladri si stavano allontanando con il bottino tra le mani.

Recuperata l’intera refurtiva, i Carabinieri hanno accompagnato i due arrestati in caserma, in attesa del rito direttissimo.