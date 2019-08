Il Grande fratello incastra ladro d'auto: 29enne colto a rubare in una city car

Nella notte tra venerdì e sabato i Carabinieri della Stazione Roma Flaminia hanno arrestato un 29enne romeno, senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa di furto aggravato. Allertati dai colleghi del Comando Corte dei Conti, impiegati in servizio di vigilanza in via Baiamonti, che dalla visione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza hanno notato l’uomo aggirarsi con fare sospetto nei pressi di un’autovettura lì parcheggiata, i Carabinieri sono intervenuti immediatamente sorprendendo il 29enne con le “mani nel sacco”.

Il ladro aveva appena forzato la portiera di una city-car, asportando dal vano portaoggetti denaro e alcuni oggetti personali. I Carabinieri lo hanno bloccato recuperando quanto asportato. L’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.