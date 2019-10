Incendio nella notte: auto carbonizzata dalle fiamme

Incendio nella notte a Prati dove un'auto è andata a fuoco. L'intervento dei vigili del fuoco fra il 13 ed il 14 ottobre in via Marianna Dionigi. Spento il rogo la vettura, una Lancia Delta, è stata distrutta dalle fiamme. Daneggiata la parte posteriore di una seconda vettura in sosta davanti alla macchina andata a fuoco.

Da accertare le cause, sul posto per svolgere accertamenti le forze dell'ordine che non escludono nessuna ipotesi, dal rogo accidentale al gesto doloso.

L'incendio in Prati segue di una notte un altro rogo divampato in via Gerolamo Seripando, nella zona di Primavalle. Qui sono state cinque le vetture interessate da un incendio divampato da un furgone Citroen Jumpy. Le fiamme hanno poi coinvolto 5 veicoli (tre auto, il furgone ed uno scooter). Sul posto carabinieri e vigili del fuoco.