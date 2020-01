Incendio a Prati: appartamento in fiamme, chiusa la strada

Incendio a Prati dove ha preso fuoco un appartamento. L'allerta ai soccorritori nel pomeriggio di martedì 14 gennaio da un'abitazione privata di via dei Gracchi. Sul posto per domare le fiamme sono quindi intervenuti i vigili del fuoco che hanno cominciato le operazioni di spegnimento dell'incendio.

Per consentire l'intervento in sicurezza dei pompieri gli agenti del I Gruppo Prati della Polizia Locale di Roma Capitale intervenuti sul posto, hanno provveduto alla chiusura temporanea di via dei Gracchi fra via Sila e via Ottaviano.

Da accertare la presenza di feriti o intossicati.