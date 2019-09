Controlli al canapa store: sequestrata merce per 10mila euro

Diecimila euro di merce sequestrata. Sono stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Prati e della Divisione Polizia amministrativa e Sociale, con collaborazione con l’Agenzia delle Dogane, hanno svolto un controllo in un esercizio commerciale di Prati dedicato alla vendita di prodotti derivati dalla canapa.

I poliziotti hanno sequestrato amministrativamente alcuni prodotti alimentari, quali pasta, caffè, biscotti e caramelle, che riportavano delle etichettature non conformi alla normativa vigente, nonché prodotti non alimentari, ovvero infiorescenze, sigarette e resine, sprovvisti delle indicazioni sulla nocività per l’essere umano e riportanti l’ingannevole dicitura “uso tecnico o collezionismo”.

La merce sequestrata sarà sottoposta, a cura dell’Agenzia delle Dogane, ad analisi chimiche per stabilire il quantitativo del principio attivo THC.

Al gestore dell’attività, in attesa del risultato delle analisi, sono state notificate sanzioni amministrative per un totale di 3.700 euro.