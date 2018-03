Trionfale: guasto a conduttura idrica, residenti senza acqua e strada chiusa

Il quartiere Trionfale di Roma, oggi 18 marzo, è senza acqua. A causa di un guasto improssivo, infatti, la zona è in tilt. Residenti ed esercenti hanno chiamato, dalle 9 del mattino, più volte Acea che, sul posto, ha fatto arrivare i tecnici che stanno operando per riparare il disservizio già con un sopralluogo fatto in mattinata. Qualcuno ha segnalato il disservizio addirittura poco prima della mezzanotte.

Il guasto si è verificato in via Trionfale tra la la Panoramica Monte Mario e via di San Tommaso d'Aquino. La strada, in quel tratto, è stata chiusa in entrambe le direzioni. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. Il servizio clienti Acea rende noto che "il guasto improvviso ha portato alla mancanza di acqua in zona Trionfale e dintorni, e sarà riparato in giornata".