Apre lo Sportello Legale e Fiscale in zona Cipro

L'Associazione Tutela Legale e Assistenza Fiscale è un Ente del Terzo Settore, senza scopo di lucro, con sede a Roma, che si pone quale obiettivo la tutela dei diritti, in primis, dei propri associati, nonché di tutti gli individui, senza distinzione alcuna, al fine di garantirne l'effettiva tutela giurisdizionale. In quest'ottica si inserisce il progetto per la creazione dello "Sportello Legale e Fiscale gratuito" che si prefigge lo scopo di offrire un aiuto concreto, tangibile ed immediato, attraverso un servizio di consulenza legale e fiscale gratuita, erogata da professionisti convenzionati con l'Associazione, a favore di tutti i Soci nonché dei soggetti sociali più deboli. Le consulenze vengono fornite con particolare attenzione nei settori del Diritto del Lavoro, Diritto Civile, in tutti i suoi aspetti, Diritto dell'Immigrazione, ed in materia Fiscale, a mezzo di professionisti convenzionati con l'associazione esclusivamente previo appuntamento da fissare in sede o a mezzo telefonico chiamando allo +39.06.39741564. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web www.atlaf.it.