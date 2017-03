A Roma lo sportello delle associazioni presso la Casa della Salute del Trionfale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma. È operativo presso la Casa della Salute' in via Fra' Albenzio 10' lo sportello delle associazioni di volontariato' che offrono attività di accoglienza' informazione e assistenza sui servizi socio-assistenziali. Inoltre la sede ospiterà, a partire dal 7 marzo, il corso di formazione "Organizzazioni di volontariato che comunicano" sulle tecniche e le strategie di comunicazione per il volontariato, organizzato di Centri di Servizio per il Volontariato. La presenza del volontariato nelle Case della Salute è fondamentale sia per orientare i cittadini, sia per offrire loro assistenza. Il cittadino che si rivolgerà allo sportello, potrà avere indicazioni sui servizi per lui più necessari (le associazioni si coordinano con il PUA e, ove necessario, con il Responsabile della Casa della Salute) e verrà messo in contatto con l'associazione di volontariato specificamente competente in relazione al suo problema (a titolo esemplificativo: Alzheimer' assistenza oncologica' hospice' trasporto malati' assistenza domiciliare' disagio mentale' tutela salute delle donne e così via). Nella Casa della Salute del Trionfale sono otto le associazioni coinvolte' attive in diversi ambiti del mondo sociosanitario: AVO Roma e Lazio' Antea' Alzheimer Roma Onlus' Riconoscere' Progetto Città della Vita' Cittadinanza Attiva' Fra' Albenzio' Vita di Donna. Lo sportello è aperto tre mattine in settimana: il lunedì' mercoledì e giovedì dalle 9.30 alle 12.00 e in questo orario si possono contattare le associazioni telefonicamente. Il numero di telefono è 06.68357201. Per informazioni sul corso di formazione dedicato alla comunicazione, consultare il portale www.volontariato.lazio.it.