Trionfale, i residenti non vogliono il parcheggio interrato in via della Giuliana

No al parcheggio interrato di via della Giuliana. Sono centinaia le firme già raccolte, e consegnate al Municipio I, contro la realizzazione dell’infrastruttura.

Un vecchio progetto

L’opposizione dei cittadini al proposito di realizzare il PUP di via della Giuliana è di lungo corso. Il progetto risale al 2011 ed era stato approvato dall’ex sindaco Gianni Alemanno che, all’epoca, svolgeva una funzione di commissario delegato per l’emergenza traffico. Prevede tre piani interrati per un totale di 288 posti auto, 85 dei quali pertinenziali, mentre i restanti 203, nel progetto presentato dalla CAM, erano destinati alla vendita ai privati.

L'assemblea cittadina

I cittadini che avversano l’opera, temendo l’avvio dei cantieri, non si sono limitati a raccogliere e consegnare delle firme. Nella giornata del 18 gennaio hanno organizzato un’assemblea, risultata essere molto partecipata, nella sala Auditorium “Lo Sciamano”. Durante le due ore che è durato l’appuntamento, ingegneri, avvocati e geologi hanno descritto le criticità tanto sul piano giuridico amministrativo quanto su quello tecnico strutturale.

La preoccupazione dei residenti

I residenti, nel denunciare i danni causati dalla cementificazione del quadrante, hanno anche espresso “unanime condanna nei confronti di un progetto – ha dichiarato il comitato Trionfalmente Diciassette – che deturperebbe inequivocabilmente le strade e metterebbe a rischio la stabilità dei palazzi circostanti”. A destare preoccupazione è la tenuta stradale in un quadrante dove, ricordano spesso i cittadini, vanno fatte attente valutazioni sul piano idrogeologico.

La posizione del Municipio

Non è però chiaro a che punto sia giunto l’iter progettuale. Per colmare questa lacuna, l’amministrazione municipale, sta valutando di convocare un’apposita seduta della locale commissione trasparenza.