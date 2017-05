Riqualificata via Andrea Doria: "Puntiamo a ciclabile fino a metro Cipro"

Il vero obiettivo, spiega la presidente Alfonsi, è Monte Ciocci: "Stiamo valutando varie fonti di finanziamento perchè il Municipio non ha i fondi"

[FONTE AGENZIA DIRE] - I lavori di riqualificazione di via Andrea Doria sono terminati e a inaugurare la nuova area, con il taglio del nastro, era presente, questa mattina, la presidente del I Municipio di Roma, Sabrina Alfonsi. Un intervento da 600mila euro che ha permesso il rifacimento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, di 10mila metri quadrati di marciapiede, oltre ai tratti di pavimentazione stradale sconnessa e la segnaletica orizzontale, realizzazione dei primi percorsi loges evoluti che favoriscono gli spostamenti autonomi e sicuri dei diversamenti abili mediante un sistema che fornisce, oltre alle tradizionali indicazioni tattili, anche delle informazioni vocali, e l'arredo urbano mediante la creazione di aiuole.

"Un intervento importante di riqualificazione che ha avuto una gestazione lunghissima e il problema vero in questo caso non sono stati i soldi, ma le procedure amministrative- ha dichiarato Alfonsi a margine della cerimonia di inaugurazione- Però oggi siamo soddisfatti perchè sono stati rifatti tutti i marciapiedi, abbiamo ridisegnato completamente questo 'Boulevard', creato uno spazio per i pedoni e i ciclisti e risistemato quelle aree legate alle occupazioni di suolo pubblico. Per esempio il bar pasticceria 'La Fiorentina' che aveva un grandissimo gazebo, non più in linea con i tempi di oggi, ci ha seguito in questa riqualificazione e quindi adesso ci sono degli ombrelloni che consentono di camminare e usufruire del suolo pubblico".

"Questo è un viale importante", continua Alfonsi, "perchè c'è una scuola, c'è il mercato trionfale, c'è un cinema e quindi è una strada molto vissuta e oggi c'è la possibilità per la cittadinanza di fruirla e fruirla in sicurezza".

Ma le richieste dei cittadini non si sono fermate, come ha sottolineato la presidente Alfonsi: "Oggi ci hanno chiesto delle panchine su questo slargo, credo sia sicuramente il caso di metterle, e poi faremo dei miglioramenti come la ridefinizione della viabilità o dei parcheggi delle strade che erano state interessate a della mobilità temporanea in funzione della costruzione del mercato e che non erano mai più lì state ridefinite secondo le necessità di oggi".

Il progetto non finisce qui, la volontà è quella di proseguire con i lavori di questa ciclabile fino alla stazione Cipro della metropolitana. "Noi quando abbiamo fatto questa ciclabile, l'abbiamo fatta anche pensando che questa dovesse continuare per lo meno fino alla fermata Cipro della metropolitana, perchè le ciclabili devono interconnettersi proprio con i punti di scambio con le metropolitane o i trenini, se vogliamo che diventino veramente un sistema alternativo di viabilità e non solamente una ciclabile per fare sport nel fine settimana. E' ovvio che la sua destinazione finale dovrebbe essere Monte Ciocci- ha concluso- dove c'è la grande ciclabile perchè in questo modo noi potremmo creare un anello, stiamo valutando varie fonti di finanziamento perchè il Municipio non ha i fondi, ma il Comune ci ha chiesto quali ciclabili fare, noi abbiamo indicato proprio questa e speriamo di essere ascoltati".