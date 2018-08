Prati, grosso ramo crolla in via Oslavia. I residenti: "Abbiamo paura"

Crolla un grosso ramo nel quartiere Prati, questa volta in via Oslavia. E' successo nel pomeriggio del 13 agosto tra via Fulcieri Paulucci de Calboli e piazza Giuseppe Mazzini. Nessun ferito e nessuna auto danneggiata. Sul posto è intervenuta la polizia municipale che ha chiuso la strada al traffico mentre oggi è prevista la rimozione e la messa in sicurezza del Servizio Giardini.

Sui social i residenti, nel frattempo, commentano l'accaduto. "Meno male non c'era nessuno. Un rumore lento e poi un tonfo", ha scritto Valeria postando la foto. "Saranno caduti quasi 10 alberi dall'inizio dell'anno, abbiamo paura a camminare", dice Luca.

Tanti infatti gli episodi nel quartiere. L'ultimo in viale Angelico, con un albero che crollando ha centrato un'auto parcheggiata e buttando giù un palo dell'Acea. Poi ancora a maggio quando un esemplare è crollato sull'autobus Atac N1 in viale delle Milizie, infrangendo il vetro anteriore del bus, proprio sul lato del conducente finito in ospedale.