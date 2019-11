A Prati, in via Andrea Bafile un ramo si è spezzato cadendo e danneggiando le auto parcheggiata. Sul posto i vigili del fuoco che hanno transennato il marciapiede. Situazione simile in via Cassia all'altezza d via della Giustiniana. A Centro Giano un grosso pino è crollaro in strada, in via Mongiana angolo via Calanna.